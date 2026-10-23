Свои томаты к Новому году: топ-3 лучших гибрида для выращивания на подоконнике

Свежие овощи круглый год без дачи и собственного огорода? Помидоры на подоконнике – отличный способ воплотить эту идею. Важно только подобрать гибриды, которым комфортно дома. Для горшков стоит выбирать небольшие кусты, которые щедро плодоносят и не доставляют хлопот с уходом. Можно даже успеть вырастить свои помидоры к новогоднему столу. Каким томатам подойдут квартирные условия, рассказала агроном Нелли Гуляева, передает ИА KrasnodarMedia.

"Балконное чудо"

Среди гибридов для домашнего огорода этот – один из самых востребованных. Небольшому кустику нужно совсем немного пространства, зато сладких маленьких помидоров он приносит немало. Урожай поспевает за короткое время. Еще один плюс сорта – способность спокойно переносить нехватку освещения, особенно актуальную зимой и между сезонами.

"Пиноккио"

Для выращивания на окне нередко останавливаются на этом гибриде. Низенький кустик с аккуратной листвой и крошечными яркими томатами заодно украшает подоконник. Ароматные сладкие плоды хороши в салатах, а еще ими можно красиво дополнить готовые блюда. Возиться со сложным формированием "Пиноккио" не придется, так что с ним справятся и начинающие.

"Жемчужина красная"

К домашним условиям хорошо подходит и этот гибрид: он некапризный и регулярно дает урожай. На компактном кусте вырастают мелкие, зато очень вкусные помидоры. Если заботиться о растении как следует, собирать плоды можно довольно долго. Особенно важны достаточное освещение и полив без долгих перерывов.