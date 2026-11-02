«Спартак» нанес разгромное поражение "Локомотиву" в матче РПЛ

Московский "Спартак" в гостях крупно обыграл столичный "Локомотив" – 4:0. Матч 13-го тура Альфа-банк – Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялся на "РЖД-Арене", пишет Prognozist.ru.

Счет на 11-й минуте открыл нападающий "Локомотива" Александр Руденко, отправив мяч в собственные ворота. Затем у гостей отличились Виктор Парада (33-я минута), Манфред Угальде (45) и Эсекьель Барко, реализовавший пенальти на 76-й минуте. Парада появился на поле еще в первом тайме, заменив получившего травму защитника Игоря Дмитриева.

"Локомотив" не может выиграть уже пять матчей подряд с учетом всех турниров: за этот период у команды четыре поражения и одна ничья. Последний успех подопечных "Локомотива" датируется 10 октября – тогда они на выезде обыграли воронежский "Факел" в РПЛ со счетом 5:0.

С 26 очками "Спартак" располагается на 4-й строчке таблицы РПЛ, а "Локомотив" с 11 очками занимает 14-е место. Следующий тур "Спартак" проведет дома: 8 ноября его соперником станет тольяттинский "Акрон". "Локомотив" тоже сыграет на своем поле – 6 ноября против казанского "Рубина", сообщает ТАСС.