«Ростов» вышел в плей-офф "пути РПЛ" Кубка России по футболу после разгромной победы над "Акроном"

В пятом туре "пути Российской премьер-лиги" (РПЛ) Фонбет – Кубка России по футболу тольяттинский "Акрон" уступил в гостях "Ростову" со счетом 1:6.

За хозяев забили Роналдо (6-я минута), Даниил Шанталий (16), Давид Семенчук (22), Иван Комаров (46), Данила Прохин (48) и Олакунле Олусегун (90+1). Единственный мяч гостей отправил в ворота соперников Арсений Дмитриев (53), сообщает Prognozist.ru.

С 12 очками "Ростов" поднялся на первую строчку группы D и заранее гарантировал себе выход в плей-офф. Следом расположился "Акрон", у которого 7 баллов. Третью позицию занимает московский ЦСКА с 5 очками, а четвертую – столичный "Локомотив" с 3.

Следующий тур для "Ростова" пройдет 25 ноября в гостях у "Локомотива", а "Акрон" днем ранее, 24 ноября, сыграет дома с ЦСКА, передает ТАСС.