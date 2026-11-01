Канье Уэст в Кузбассе? На месте бывшей колонии в Шерегеше задумали нечто грандиозное

Дирекция курорта "Шерегеш" ожидает реализации планов девелопера воздвигнуть спортивно-концертный комплекс, где можно проводить крупные спортивные соревнования и концерты знаменитостей. Об этом рассказал руководитель дирекции Алексей Стоянов блогеру-бизнесмену Славе Шуклину в интервью на его YouTube-канале.

Стоянов напомнил, что после закрытия колонии земля отошла корпорации ДОМ.РФ, а кузбасские власти добились того, что освободившаяся земля получила нужное целевое назначение. С учётом большого количества мест размещения Шерегешу нужен крупный комплекс, куда можно пригласить звёзд.

– Нужен комплекс, на территории которого могли бы приезжать сборные команды, можно было бы привезти Мадонну, например, – сказал директор. – Или Канье Уэста? – внезапно уточнил Шуклин. – Мадонну, – настоял Стоянов.

Он подчёркивает, что застройщик действительно зашёл на территорию и представил план по масштабному развитию. Однако Алексей Стоянов подчёркивает, что планы у бизнеса иногда сильно меняются со временем, и от первоначальной задумки могут отказаться.

Напомним, новосибирское ООО "ТАК.Развитие" выиграло контракт на комплексное развитие двух участков площадью 24,86 га на месте бывшей колонии в Шерегеше. Стоимость лота достигала 52 млрд рублей. На первом участке нужно построить гостиницу и аквапарк с термами. На втором – конференц-центр, культурно-развлекательный комплекс, гостиницу для спортсменов, ещё несколько гостиниц и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Канье Уэст минувшим летом навёл суету в России, хотя даже не был в РФ – правда, именно в этом всё и дело. Организаторам сорванного концерта грозит до 10 лет за мошенничество.