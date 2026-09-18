Проект на 50 млрд: гостиница с аквапарком и термами появится в Шерегеше на месте тюрьмы

Новосибирское ООО "ТАК.Развитие" стало единственным участником аукциона, который провёл в пятницу, 18 сентября, ДОМ.РФ, предлагая два участка на 24,86 га для комплексной застройки в Шерегеше на улице Весенней, 9. Стоимость лота превышала 52 млрд рублей, а заключён контракт будет на 20 лет, сказано на ГИС "Торги".

Указанная фирма была допущена к торгам, при этом в назначенную дату они фактически не состоялись из-за отсутствия других участников.

По договору о развитии территории на первом участке нужно построить гостиницу и аквапарк с термами. На втором – конференц-центр, культурно-развлекательный комплекс, гостиницу для спортсменов, ещё несколько гостиниц и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Особенность земли в том, что на ней находится ныне закрытая колония ФСИН. По договору застройщик должен своими силами снести 29 объектов, в том числе КПП, стрельбище, общежитие, мастерские и прочее.

Напомним, исправительная колония строгого режима № 4 в Шерегеше была закрыта в 2020 году, чтобы не мешать туристам и не портить вид на горы. В апреле 2025 года участки, принадлежавшие до этого ФСИН, получил ДОМ.РФ для проведения торгов.

Кемеровчане же пока могут лишь мечтать об аквапарке, хотя временами представители бизнеса дают невероятно заманчивые обещания.