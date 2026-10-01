Тюремный срок вместо грандиозного шоу: юрист раскрыл реальные перспективы организаторов концерта Канье Уэста в РФ

Как рассказал юрист в беседе с NEWS.ru, организаторам концерта американского рэпера Канье Уэста в России (Say Agency) грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, если их признают виновными. По словам Михаила Пирогова, ущерб многократно превышает уголовный порог в 1 млн рублей: билеты стоили 30–50 тысяч рублей, а гонорар артиста оценивался в 1,5 млрд рублей. Помимо тюремного срока, руководству грозит штраф до 1 млн рублей.

– Максимальное наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, штраф в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет в качестве дополнительного наказания, – сказал эксперт.

Одновременно поклонники рэпера из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа массово подают гражданские иски. Фанаты требуют вернуть деньги за билеты, а также компенсировать расходы на транспорт и гостиницы. Массовые судебные взыскания могут привести компанию к полному банкротству, считает юрист.

Ранее появилась информация, что мэр Амстердама Фемке Халсема обратилась к Канье Уэсту с неожиданной просьбой после его концертов. Она призвала артиста уехать из города после выступления. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на телеканал AT5.