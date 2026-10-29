Сначала ничего не болит, потом – нечего спасать: топ-3 болезни, незаметно разрушающих зубы

Отсутствие зубной боли не всегда означает, что с зубами всё в порядке. Некоторые заболевания полости рта способны развиваться незаметно и долго не давать о себе знать, пока проблема не станет серьёзной. В результате человек может обратиться к врачу уже тогда, когда лечение потребует больше времени и усилий. Об этом журналисту VSE42.RU рассказал Андраник Тухарян, главный врач и стоматолог-ортопед сети клиник "Стоматологии Коломакиных".

По словам специалиста, одна из распространённых ошибок – откладывать визит к стоматологу до появления неприятных ощущений.

– Большинство опасных заболеваний полости рта протекают совершенно бессимптомно на ранних и средних стадиях, – отметил эксперт.

Как подчеркнул стоматолог, иногда патологический процесс уже затрагивает внутренние структуры зуба или ткани вокруг его корня, а человек при этом не замечает изменений.

Одно из таких заболеваний – кариес. Он может постепенно разрушать эмаль и дентин, не вызывая боли. На начальных стадиях человек зачастую не ощущает никаких симптомов и продолжает привычно есть, пить и чистить зубы. Однако отсутствие дискомфорта не говорит о том, что повреждений нет.

Вторую опасность представляют хронический пульпит и периодонтит. Эти заболевания могут протекать без заметной боли. Пульпит связан с воспалением пульпы – внутренней ткани зуба, которую часто называют "нервом". Периодонтит затрагивает ткани вокруг корня. По словам Тухаряна, патологические процессы могут привести к отмиранию нерва и образованию кист у верхушки корня. При этом неприятные ощущения иногда появляются только во время обострения. Человек может ошибочно решить, что зуб здоров, поскольку в обычное время ничего не беспокоит.

Третье заболевание – пародонтит. В отличие от кариеса, который разрушает твёрдые ткани зуба, эта болезнь поражает ткани, удерживающие его, в том числе костную. Процесс может годами развиваться практически незаметно. По мере разрушения опорных тканей зубы способны становиться подвижными. В некоторых случаях человек замечает проблему уже тогда, когда заболевание успело значительно прогрессировать.

Главный риск во всех этих случаях – ориентироваться исключительно на собственные ощущения. Если зуб не болит, это ещё не означает, что он не нуждается в лечении. При этом самостоятельно определить наличие скрытого заболевания невозможно: для этого необходим осмотр специалиста, а в некоторых случаях – дополнительная диагностика.

Андраник Тухарян рекомендует проходить профилактический осмотр у стоматолога раз в полгода, даже если нет жалоб. При необходимости врач может назначить рентген-диагностику или компьютерную томографию, чтобы выявить изменения, которые не видны при обычном осмотре.

Напомним, ранее стоматолог назвал самые опасные домашние методы отбеливания зубов, и рассказал, что сильнее окрашивает эмаль – кофе или чай.