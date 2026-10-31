В Кемерове таксист устроил жесткое ДТП и покалечил пассажирку – как его наказали

ДТП произошло в феврале этого года на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской в Кемерове. По данным полиции, 66-летний таксист за рулём LADA Granta при повороте налево не уступил дорогу 44-летнему водителю Kia Soul, у которого было преимущество. В итоге машины столкнулись.

В результате аварии пострадала 51-летняя пассажирка такси. Её госпитализировали с травмами.

– Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ей причинен тяжкий вред здоровью, – уточняет полиция Кузбасса.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.

Напомним, ранее в Кузбассе иномарка влетела в школьницу – 10-летняя девочка получила травмы. Также редакция VSE42.RU писала о том, что в Новокузнецком округе произошло ДТП с участием дикого животного – в аварии тоже пострадал ребенок.