В Кемерове таксист устроил жесткое ДТП и покалечил пассажирку – как его наказали

В областном центре водителя такси наказали за аварию, в которой тяжело пострадала его пассажирка.
ДТП произошло в феврале этого года на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской в Кемерове. По данным полиции, 66-летний таксист за рулём LADA Granta при повороте налево не уступил дорогу 44-летнему водителю Kia Soul, у которого было преимущество. В итоге машины столкнулись.
В результате аварии пострадала 51-летняя пассажирка такси. Её госпитализировали с травмами.
– Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ей причинен тяжкий вред здоровью, – уточняет полиция Кузбасса.
Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.
Напомним, ранее в Кузбассе иномарка влетела в школьницу – 10-летняя девочка получила травмы. Также редакция VSE42.RU писала о том, что в Новокузнецком округе произошло ДТП с участием дикого животного – в аварии тоже пострадал ребенок.