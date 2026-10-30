Иномарка влетела в школьницу в Кузбассе – что с ребёнком

В Новокузнецке на улице Достоевского под колеса иномарки попала 10-летняя девочка. По предварительным данным Госавтоинспекции, авария случилась 29 октября около 15:30 возле дома №46. 35-летний водитель "Тойоты" наехал на школьницу, которая переходила дорогу в неположенном месте, вне пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок получил травмы.

– По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия, – говорится в сообщении региональная Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства напомнили пешеходам о необходимости соблюдать правила и переходить дорогу только в специально отведенных местах. В темное время суток и при плохой видимости рекомендуется носить светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей. Автомобилистам, в свою очередь, посоветовали заранее сбрасывать скорость возле остановок и переходов, а также следить за исправностью фар.