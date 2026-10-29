Пострадал ребенок: в Кузбассе ВАЗ снес лося на дороге

В Новокузнецком округе произошло ночное ДТП, в котором пострадал подросток. Как сообщает Госавтоинспекция Кузбасса, авария случилась 28 октября около 5:25 утра на 14-м километре трассы "Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол".

По предварительным данным, 23-летний водитель на ВАЗ 2106 наехал на лося, который внезапно выскочил на проезжую часть. В результате травмы получил 16-летний пассажир "шестерки".

Полицейские выяснили, что у водителя вообще нет прав на управление машиной. На него составили несколько административных протоколов: за езду без прав, за отказ выполнить требование ПДД о запрете употреблять алкоголь после ДТП, а также за отсутствие полиса ОСАГО.

Кроме того, в отношении мужчины вынесли определение о возбуждении дела по статье 12.24 КоАП РФ – нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

– По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, – отметили в ГИБДД по Кузбассу.

Госавтоинспекция напомнила водителям об осторожности. На участках, где могут появляться животные, стоят специальные знаки – на них стоит обращать внимание. Также в ведомстве советуют не ездить в условиях плохой видимости, следить за чистотой лобового стекла и исправностью дворников, использовать противотуманные фары. Если на дороге появилось животное, нужно принять все меры для замедления или остановки, особенно рядом с деревьями и кустами.