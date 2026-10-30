Врач раскрыла простой анализ, предсказывающий деменцию за 15 лет

Обычный клинический анализ крови позволяет предсказать деменцию за 10–15 лет до первых симптомов. Ключевой маркер – уровень гемоглобина. Об этом Анастасия Самойлова рассказала в беседе с NEWS.ru.

Исследование с участием 316 тысяч человек доказало, что для мозга одинаково опасны оба крайних отклонения:

• Низкий гемоглобин (анемия). Провоцирует хроническое кислородное голодание. Лишенные кислорода нейроны гибнут, запуская процесс нейродегенерации.

• Высокий гемоглобин. Делает кровь слишком вязкой. Это вызывает закупорку мелких капилляров и разрушение участков серого вещества.

Врач призывает регулярно сдавать общий анализ крови. Своевременный контроль гемоглобина поможет вовремя оценить риски и сохранить когнитивное здоровье.