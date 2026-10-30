Смертельный диагноз без единого симптома: как обычный медосмотр спас 68-летнего кузбассовца

В Новокузнецке врачи спасли 68-летнего мужчину, случайно обнаружив у него рак во время обычной диспансеризации. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своих соцсетях.

Мужчина проходил обследование в городской клинической больнице №29 имени Луцика. На урологию он не жаловался, чувствовал себя вполне нормально. Но анализ крови на ПСА показал 14,2 нг/мл при норме до 4,5. Врачи сразу насторожились.

Уже на следующий день пациента дополнительно осмотрели терапевт и уролог – нашли плотный узел. Затем сделали МРТ малого таза с контрастом, и диагноз подтвердился: онкология.

Сейчас новокузнечанин проходит лечение и находится под присмотром специалистов. По словам медиков, если бы он не пришел на диспансеризацию, болезнь проявила бы себя только через 2–4 года. К тому времени опухоль вышла бы за пределы капсулы и дала метастазы.