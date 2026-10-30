Идеальный пляж и спокойное море: когда планировать отпуск в Индии

Как рассказала турэксперт Люсинэ Кодякова в беседе с изданием NEWS.ru, оптимальный сезон для поездки в Индию – с ноября по февраль. Температура воздуха в эти месяцы составляет 20–30 градусов. Влажность минимальна, море спокойное. Условия идеально подходят для пляжей и экскурсий.

Для бюджетного отдыха стоит выбирать апрель. Погода остается хорошей, а цены на туры заметно падают.

Прямые рейсы из России на Гоа сейчас выполняются пять раз в неделю. Однако текущий чартерный сезон стартовал слабо. Аномально теплая осень в РФ и Европе лишила туристов стимула бронировать путевки к морю