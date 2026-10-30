Побег от зимы: климатолог назвал самые теплые турецкие курорты

В беседе с NEWS.ru климатолог составил гид по зимнему климату Турции. По его словам, погода в стране строго зависит от региона:

• Средиземноморское побережье (Анталья, Аланья, Сиде, Кемер, Белек). Оптимальный выбор для мягкой зимовки. Днем в декабре воздух прогревается до +15–18 °C, в январе и феврале – до +12 °C. Ночью холодает до +5–10 °C. Минусы: частые дожди, штормы и сильный ветер. Море остывает до +16–18 °C. Альтернатива купанию – отели с подогреваемыми бассейнами.

• Стамбул и Эгейское море (Бодрум, Мармарис). Зима здесь более прохладная и влажная.

• Анкара и Каппадокия. Суровый климат. Днем температура держится около 0 °C, ночью опускается ниже нуля.

• Восток страны. Зона горнолыжных курортов. Днем около 0 °C, ночью морозы достигают −10 °C и ниже.