Не характер, а аутизм: какие скрытые сигналы взрослые люди игнорируют годами

В медицине растет число случаев выявления аутизма у людей старше 30 лет, особенно среди женщин. Психиатр Александр Панов в беседе с Pravda.Ru объяснил причины поздней диагностики и оценил ее целесообразность для взрослых пациентов.

Почему аутизм не замечают раньше:

Социальный камуфляж. В детстве легкие формы расстройства часто принимают за особенности характера. Вырастая, человек тратит колоссальные усилия на имитацию поведения окружающих.

В детстве легкие формы расстройства часто принимают за особенности характера. Вырастая, человек тратит колоссальные усилия на имитацию поведения окружающих. Подмена симптомов. Аутизм успешно маскируется под вторичные состояния: депрессию или тревожные расстройства.

Аутизм успешно маскируется под вторичные состояния: депрессию или тревожные расстройства. Списание на индивидуальность. Врачи редко проверяют адаптированных взрослых на аутизм. Буквальное понимание метафор, трудности в общении и узкий круг контактов списывают на специфику личности.

Риски позднего диагноза:

Если к 30 годам человек получил образование и работает, официальное подтверждение аутизма часто не имеет смысла. По мнению эксперта, внезапный ярлык "аутист" способен нанести серьезную психологическую травму.

Гораздо важнее оказывать пациенту точечную помощь. Социальная изоляция таких людей – это не осознанный выбор, а специфика работы мозга. Взрослым требуется лечение сопутствующих проблем (тревожности, депрессии) и поддержка психолога, а не пугающий официальный диагноз.