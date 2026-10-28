Не только «Всецарица»: к каким святым обращаться в молитвах онкобольным

О том, что при онкологических заболеваниях можно обращаться с молитвой к Божией Матери перед ее иконой "Всецарица", изданию "Абзац" сообщил Михаил Иванов, заместитель председателя Всемирного русского народного собора. Он отметил, что духовная опора особенно нужна тем, кто лечится от тяжелых болезней.

– Первая и главная заступница – Пресвятая Богородица, перед Ее иконой "Всецарица". Этот образ известен во всем православном мире как источник особой помощи при раковых заболеваниях. Также принято молиться великомученику и целителю Пантелеимону, – пояснил Иванов.

Чтобы операция прошла успешно и врачи получили помощь, молятся святителю Луке Крымскому – он был хирургом и сам пережил немало страданий. Еще один святой, к которому обращаются, – Нектарий Эгинский, известный помощью онкобольным.

При этом отдельно Иванов подчеркнул, что заменять медицинское лечение молитвой нельзя ни при каких обстоятельствах. Отказ от помощи врачей ради надежды только на молитву он считает грехом и безответственным решением. Он убежден, что наилучшего результата можно добиться лишь тогда, когда вера сочетается с лечением у специалистов.