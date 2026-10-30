Кот сходил в лоток и устроил тыгыдык: почему после туалета питомец устраивает забег по дому

Россиянам раскрыли, почему кошки иногда начинают безумно носиться по дому сразу после посещения лотка. Разбираемся, как отличить туалетный триумф от очень тревожного симптома.
Хозяева кошек нередко с улыбкой смотрят, как их обычно невозмутимый любимец после туалета вдруг включает режим гонщика. Довольный кот проносится по квартире так, что людям приходится уворачиваться. Правда, желание поскорее покинуть лоток порой говорит не о хорошем настроении, а о проблеме. Ветеринары рассказали, по каким признакам можно понять, что стоит за такими гонками – удовольствие или болезненные ощущения. Об этом пишет URA.RU.
Гормоны удовольствия и привет от предков
Если смотреть на физиологию, при опорожнении кишечника уменьшается давление на стенки брюшной полости и происходит мягкая стимуляция блуждающего нерва. В ответ организм кошки резко высвобождает эндорфины, известные как гормоны радости. Отсюда и необыкновенная легкость, словно тело готово взлететь.
Но объяснение не сводится только к химическим процессам. На воле сильный запах свежих испражнений может выдать беззащитное в этот момент животное хищнику. Поэтому быстро отбежать подальше после туалета было важным способом спастись на протяжении миллионов лет эволюции. Домашние кошки до сих пор придерживаются этого унаследованного от предков правила.
Когда кошачьи гонки должны насторожить
Ветеринары знают: бурный рывок из лотка далеко не всегда связан с восторгом. Когда опорожнять мочевой пузырь или кишечник животному резко больно, оно может воспринимать наполнитель как причину неприятных ощущений. Пытаясь инстинктивно унести лапы от того, что причиняет страдания, кот и срывается в стремительный бег.
Обратить внимание стоит на тоскливые мяуканья, когда питомец присаживается, повторные попытки сходить в туалет, дающие всего несколько капель, и беспокойное вылизывание паха сразу после пробежки. При мочекаменной болезни, цистите, стойком запоре или воспалении параанальных желез животное несется, опустив напряженный хвост и тесно прижав уши. Вся его поза выдает выраженный дискомфорт.
Как понять, радуется кот или мучается
Беготня от хорошего самочувствия заметно отличается от попытки удрать от боли. Если дело в естественном гормональном подъеме, любимец держит хвост "трубой", смотрит с озорством и носится не дольше двух минут. Выплеснув энергию, он, как правило, принимается увлеченно возиться с игрушкой либо спокойно устраивается на любимом диване.
Питомцу, которому нездоровится, напротив, не до игр: он двигается скованно и держит хвост внизу. Если без суеты присматриваться к поведению кота в такой деликатный момент, можно своевременно уловить признаки начинающейся болезни и позаботиться о здоровье пушистого приятеля.