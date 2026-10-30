Кот сходил в лоток и устроил тыгыдык: почему после туалета питомец устраивает забег по дому

Хозяева кошек нередко с улыбкой смотрят, как их обычно невозмутимый любимец после туалета вдруг включает режим гонщика. Довольный кот проносится по квартире так, что людям приходится уворачиваться. Правда, желание поскорее покинуть лоток порой говорит не о хорошем настроении, а о проблеме. Ветеринары рассказали, по каким признакам можно понять, что стоит за такими гонками – удовольствие или болезненные ощущения. Об этом пишет URA.RU.

Гормоны удовольствия и привет от предков

Если смотреть на физиологию, при опорожнении кишечника уменьшается давление на стенки брюшной полости и происходит мягкая стимуляция блуждающего нерва. В ответ организм кошки резко высвобождает эндорфины, известные как гормоны радости. Отсюда и необыкновенная легкость, словно тело готово взлететь.

Но объяснение не сводится только к химическим процессам. На воле сильный запах свежих испражнений может выдать беззащитное в этот момент животное хищнику. Поэтому быстро отбежать подальше после туалета было важным способом спастись на протяжении миллионов лет эволюции. Домашние кошки до сих пор придерживаются этого унаследованного от предков правила.