Кот подставил вам зад? Разбираемся, какой тайный смысл скрывает этот неприличный жест

Россиянам объяснили, почему пушистики светят тылом. Зачастую это говорит о великом кошачьем доверии, но иногда это скрытый крик о помощи.
Когда кошка подставляет человеку пушистый зад, обычно она вовсе не вредничает: так питомец здоровается, общается и выражает полное доверие. Если котик развернулся к вам тылом, считайте, что вы попали в круг самых близких – стали для него другом или даже заменили родителя. На кошачьем языке это комплимент высшего уровня. Правда, иногда к такому поведению всё-таки нужно присмотреться. В URA.RU разобрались, когда остаётся только умиляться, а когда пора заглянуть к ветеринару.
Доверие и приветствие: о чём говорит этот жест
Кошка спокойно стоит к вам задом, держит хвост "трубой" и явно не напряжена? Чаще всего так выглядят её дружелюбие и доверие. Своего человека домашние кошки воспринимают в роли мамы, которая ухаживала за ними и вылизывала их, пока они были маленькими. Так что подобный разворот можно считать проявлением безоговорочного доверия к "двуногому" родителю. А поднятый высоко хвост здесь заменяет приятельское рукопожатие.
Запах анальных желез помогает кошкам узнавать друг друга, считывать самочувствие и настроение сородича. Поэтому, показывая зад, питомец словно говорит: "Эй, я свой!" Если такой разворот случается при встрече или после поглаживаний, обижаться точно не на что: кошка скорее оказывает вам честь и зовёт в свою компанию. Можно просто ласково с ней заговорить, осторожно погладить или угостить чем-нибудь вкусным.
Общение на языке запахов
Запахи играют огромную роль в кошачьих разговорах, а область под хвостом помогает обмениваться сведениями друг о друге. В мире животных взгляд в упор воспринимается как агрессия, тогда как разворот спиной снимает этот посыл и показывает доверие. Получается, подставляя зад, кошка будто протягивает вам свой "паспорт" или открывает "личный дневник": мол, от тебя мне скрывать нечего.
Одни питомцы так поступают, когда просыпаются, другие – в ожидании еды или с просьбой о ласке. Если в ответ хозяин смеётся, гладит кошку или иначе обращает на неё внимание, привычка нередко закрепляется. Со временем такой способ общения превращается в маленький ритуал.
Когда дело не только в доверии: самочувствие и уход
Сам по себе поворот тылом обычно совершенно безобиден, и делать с ним ничего не нужно. Но иногда стоит внимательнее понаблюдать за питомцем. Поводы для тревоги – если кошка без конца вылизывает область под хвостом, елозит задом по ковру, а также если появились краснота, выделения, дурной запах, диарея или внезапные перемены в поведении.
Длинношёрстным питомцам порой нужен гигиенический уход: шерсть под хвостом может пачкаться. Если же дело в паразитах или неполадках с анальными железами, разбираться с этим стоит вместе с ветеринаром. За сам разворот ругать кошку или грубо отталкивать её не надо – куда лучше спокойно переключить её внимание на что-нибудь другое.