Разденьте наггетсы: как легально грешить фастфудом и оставаться здоровым

В беседе с Pravda. Ru врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, как минимизировать вред от фастфуда. По ее словам, главная угроза такой пищи – канцерогены, избыток соли и "пустые" калории, которые вызывают клеточный голод.

Чтобы снизить нагрузку на организм, эксперт рекомендует соблюдать следующие правила:

• Откажитесь от ледяных напитков. Холод блокирует пищеварительные ферменты. Из-за этого жирное мясо не переваривается и провоцирует воспаление кишечника. Замените газировку обычным чаем.

• Добавляйте свежие овощи. Клетчатка и витамин С защищают организм. Например, половина болгарского перца нейтрализует нитрит натрия в сосисках. Хот-доги и бургеры лучше есть с большим количеством зелени.

• Убирайте лишнее. Снимите впитывающую масло панировку с наггетсов. Уберите одну булку из бургера.

• Выбирайте безопасные альтернативы. Бургер нанесет меньше вреда, чем сладкий жареный пирожок во фритюре. Картофель по-деревенски предпочтительнее классического картофеля фри.

Здоровый человек может посещать рестораны быстрого питания раз в неделю без серьезных последствий. Однако людям с диабетом, атеросклерозом или болезнями ЖКТ фастфуд строго противопоказан даже в виде редких перекусов.