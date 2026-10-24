Ребенок отказывается от овощей? Не превращайте ужин в битву - советы по питанию от педиатра

Для VSE42.Ru на вопросы о питании детей ответила Пантюхина Евгения Михайловна – врач-педиатр детской клиники "Будь Здоров" (Москва). По ее словам, в ежедневном меню должно быть много фруктов и овощей. Фрукты можно употреблять свободно, а овощи желательно есть не меньше пяти раз в неделю.

– Молочные продукты и молоко должны быть обязательной частью рациона ребенка, – отметила врач.

Сладкие угощения и выпечку педиатр советует предлагать только после основных приемов пищи. Лучше заменять их натуральными сладостями – сухофруктами, орехами или медом, так как они содержат больше полезных элементов.

Также важно обеспечить поступление достаточного количества белка из нежирных видов мяса и рыбы, бобовых культур, гречки и орехов.

– Следует избегать включения в рацион фастфуда и сладких газированных напитков, – подчеркнула Евгения Пантюхина.

Кроме того, по словам эксперта, не стоит настаивать на употреблении тех продуктов, которые ребенок отказывается есть, чтобы избежать формирования негативного отношения к еде в будущем.