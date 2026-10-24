Ребенок отказывается от овощей? Не превращайте ужин в битву - советы по питанию от педиатра

В ежедневном меню ребенка должно быть большое количество фруктов и овощей, а молочные продукты и молоко – обязательная часть рациона. Об этом рассказала врач-педиатр Евгения Пантюхина.
Для VSE42.Ru на вопросы о питании детей ответила Пантюхина Евгения Михайловна – врач-педиатр детской клиники "Будь Здоров" (Москва). По ее словам, в ежедневном меню должно быть много фруктов и овощей. Фрукты можно употреблять свободно, а овощи желательно есть не меньше пяти раз в неделю.
– Молочные продукты и молоко должны быть обязательной частью рациона ребенка, – отметила врач.
Сладкие угощения и выпечку педиатр советует предлагать только после основных приемов пищи. Лучше заменять их натуральными сладостями – сухофруктами, орехами или медом, так как они содержат больше полезных элементов.
Также важно обеспечить поступление достаточного количества белка из нежирных видов мяса и рыбы, бобовых культур, гречки и орехов.
– Следует избегать включения в рацион фастфуда и сладких газированных напитков, – подчеркнула Евгения Пантюхина.
Кроме того, по словам эксперта, не стоит настаивать на употреблении тех продуктов, которые ребенок отказывается есть, чтобы избежать формирования негативного отношения к еде в будущем.