"Думала, это конец прическе": как успокоить нервы, чтобы не смыть волосы в водосток

Хронический стресс и неврозы могут спровоцировать стремительное выпадение волос. Кандидат медицинских наук, невролог Ольга Голубинская в беседе с изданием "Газета.Ru" выделила три физиологические причины этого явления:

Анатомическая связь. Нервная система и кожа тесно связаны на уровне анатомии, поэтому психические расстройства часто проявляются через кожные проблемы.

Нервная система и кожа тесно связаны на уровне анатомии, поэтому психические расстройства часто проявляются через кожные проблемы. Дефицит микроэлементов. При нервном напряжении человек дышит чаще. Из-за этого организм быстро теряет кальций и магний, необходимые для структуры волоса.

При нервном напряжении человек дышит чаще. Из-за этого организм быстро теряет кальций и магний, необходимые для структуры волоса. Нарушение пищеварения. Эмоция страха бьет по кишечнику и нарушает всасывание полезных веществ. Организм перестает усваивать железо, что делает волосы и ногти ломкими.

Однако, по словам специалиста, стрессовое облысение полностью обратимо. Для восстановления роста волос врачи применяют комплексный подход: