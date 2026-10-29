"Думала, это конец прическе": как успокоить нервы, чтобы не смыть волосы в водосток

Врач-невролог Ольга Голубинская рассказала, что из-за хронического стресса волосы могут начать стремительно сыпаться. Медик дала совет, как спасти шевелюру от нервных срывов.
Хронический стресс и неврозы могут спровоцировать стремительное выпадение волос. Кандидат медицинских наук, невролог Ольга Голубинская в беседе с изданием "Газета.Ru" выделила три физиологические причины этого явления:
- Анатомическая связь. Нервная система и кожа тесно связаны на уровне анатомии, поэтому психические расстройства часто проявляются через кожные проблемы.
- Дефицит микроэлементов. При нервном напряжении человек дышит чаще. Из-за этого организм быстро теряет кальций и магний, необходимые для структуры волоса.
- Нарушение пищеварения. Эмоция страха бьет по кишечнику и нарушает всасывание полезных веществ. Организм перестает усваивать железо, что делает волосы и ногти ломкими.
Однако, по словам специалиста, стрессовое облысение полностью обратимо. Для восстановления роста волос врачи применяют комплексный подход:
- Медикаментозное лечение: пациентам назначают препараты магния, анксиолитики и ноотропы. При затяжных реакциях используют антидепрессанты.
- Психотерапия: для устранения первопричины применяют различные методики – от когнитивной терапии до глубокого психоанализа.
Фото: magnific.com / cookie_studio