Волосы выпадают, ногти ломаются, сил нет: какие дефициты проверить – врач

Выпадение волос, ломкость ногтей и постоянная усталость могут быть сигналом о дефиците важных веществ в организме. Какие анализы стоит проверить при таких симптомах, интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал врач-терапевт Санджар Юнусов.

Осенью многие замечают, что волосы начинают выпадать сильнее. По словам специалиста, это может быть связано с сезонными изменениями.

– Сокращение солнечного света также уменьшает естественную выработку витамина D, а холодный и сухой воздух может делать кожу и ногти более хрупкими, – пояснил врач.

Если несколько симптомов появляются одновременно и сохраняются длительное время, причину стоит искать не только в смене сезона.

В первую очередь терапевт рекомендует обратить внимание на возможный дефицит железа, в том числе на уровень ферритина, а также витаминов D и B12. Реже причиной становятся недостаток фолиевой кислоты, цинка и биотина.

При этом определить, какого именно вещества не хватает организму, только по внешним признакам невозможно.

– Симптомы часто накладываются друг на друга, поэтому без анализов определить конкретный дефицит невозможно, – отметил эксперт.

Однако дело не всегда в витаминах. Выпадение волос и постоянная усталость могут сопровождать гипотиреоз и другие нарушения работы щитовидной железы. Среди возможных причин также хронический стресс, недостаток сна, строгие диеты и резкое снижение веса.

Врач добавил, что у женщин подобные изменения иногда связаны с гормональными колебаниями – например, после родов, в период пременопаузы или при СПКЯ.