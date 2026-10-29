Народные тесты врут: почему я больше никогда не буду готовить грибы по бабушкиным рецептам

В Роспотребнадзоре поделились советами о том, как правильно обращаться с грибами. Собранные дары леса стоит держать отдельно от остальных продуктов и не пробовать сырыми – это поможет избежать отравления, передает издание "Газета.Ru".

В Роспотребнадзоре также предупредили: домашние "народные" способы проверки грибов на съедобность ненадежны и не дают гарантии, что их безопасно есть. Прежде чем приступать к готовке, грибы нужно хорошо промыть и удалить все поврежденные места. Для некоторых видов требуется варка с неоднократной сменой воды, чтобы убрать все вредные вещества. А для засолки и маринования стоит выбирать только проверенные рецепты.

Если после грибов появились тошнота, боли в животе, слабость или головокружение, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Оставшиеся грибы не выбрасывайте – сохраните их до прибытия врачей.