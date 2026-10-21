Яд в банке: как спасти семью от опасных домашних заготовок

В беседе с Pravda.Ru кандидат технических наук, специалист по общественному питанию Дмитрий Быстров раскрыл главные правила безопасных домашних заготовок. Он напомнил, что нарушение технологии консервации грозит смертельным отравлением.

• Консервация. Вздутая крышка, плесень или мутный рассол – верные признаки порчи. Спасать такие продукты повторным кипячением категорически нельзя.

– Пытаться спасти испорченный продукт повторным кипячением уже опасно для здоровья: микроорганизмы начали патогенную жизнедеятельность и отравили его. К сожалению, эти токсины не разрушаются даже при дополнительной термической обработке, – отметил эксперт.

• Угроза ботулизма. Смертельный ботулотоксин образуется в среде без воздуха и кислоты. Главные источники риска – домашняя тушенка, соленые грибы и овощи. Наличие кислоты в маринадах надежно блокирует развитие этой бактерии.

• Сушка. Идеальный метод для фруктов и грибов. Главное требование – полное удаление влаги. Недосушенные продукты быстро покрываются плесенью и привлекают вредителей.

• Заморозка. Грибы безопаснее всего отварить и заморозить. Для сохранения вкуса и формы замораживайте продукты максимально быстро. Кладите их в пустой отсек морозилки для свободной циркуляции холодного воздуха.

• Ферментация (квашение). Самый безопасный метод для овощных закусок. Естественная молочная кислота работает как мощный природный консервант и подавляет рост патогенов.