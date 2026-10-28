Хотите кота-долгожителя? Топ-5 пород кошек с самым крепким здоровьем, которые легко живут до 20 лет

Какие кошки могут прожить дольше

В кошачьем мире хватает долгожителей, и одним везением это не объяснить: многое зависит от хорошей наследственности и заботы владельцев.

Сиамская кошка. Эти изящные "аристократы" родом из Таиланда часто живут 12–20 лет, а некоторые дотягивают до 25. Даже в пожилом возрасте они любят играть и двигаться, но за состоянием зубов и дыхательной системы нужно следить особенно внимательно.

Русская голубая. Кошка с серебристо-голубой шерстью может быть рядом с хозяевами 12–20 лет, а при идеальных условиях – до 25. Она неплохо переносит стресс, однако глаза и почки требуют внимания.

Американская короткошёрстная. Эти выносливые кошки живут 12–20 лет и умеют быть преданными, не докучая хозяевам. Среди основных рисков – лишний вес и аллергии, так что перекармливать питомца не стоит, а о гигиене зубов лучше не забывать.

Рэгдолл. Стоит взять эту "тряпичную куклу" на руки, как она расслабляется и помогает успокоиться вам. Обычно рэгдоллы живут 13–18 лет, хотя встречаются и те, кто доживает до 25. Из возможных проблем со здоровьем – заболевания зубов и мочевого пузыря.

Бирманская кошка. Любящие игры и общение бирманцы нередко живут до 16 лет. Болезням порода сопротивляется хорошо, но риск глаукомы и деформаций черепа всё же нужно иметь в виду.