Хотите кота-долгожителя? Топ-5 пород кошек с самым крепким здоровьем, которые легко живут до 20 лет

Россиянам раскрыли пять пород кошек, которые впечатляют долголетием. Болезни обходят этих пушистиков стороной.
Годы будто пролетают, а ваш пушистый приятель по-прежнему носится по комнатам и бежит встречать вас у порога. Обычно кошки живут 12–15 лет, однако представители некоторых пород при хорошем уходе проводят с хозяевами гораздо больше времени.
Мечтаете, чтобы любимец оставался рядом два десятилетия, а то и дольше? В ИА Stavropol.Media советуют обратить внимание на породы, известные своим долголетием.
Какие кошки могут прожить дольше
В кошачьем мире хватает долгожителей, и одним везением это не объяснить: многое зависит от хорошей наследственности и заботы владельцев.
Сиамская кошка. Эти изящные "аристократы" родом из Таиланда часто живут 12–20 лет, а некоторые дотягивают до 25. Даже в пожилом возрасте они любят играть и двигаться, но за состоянием зубов и дыхательной системы нужно следить особенно внимательно.
Русская голубая. Кошка с серебристо-голубой шерстью может быть рядом с хозяевами 12–20 лет, а при идеальных условиях – до 25. Она неплохо переносит стресс, однако глаза и почки требуют внимания.
Американская короткошёрстная. Эти выносливые кошки живут 12–20 лет и умеют быть преданными, не докучая хозяевам. Среди основных рисков – лишний вес и аллергии, так что перекармливать питомца не стоит, а о гигиене зубов лучше не забывать.
Рэгдолл. Стоит взять эту "тряпичную куклу" на руки, как она расслабляется и помогает успокоиться вам. Обычно рэгдоллы живут 13–18 лет, хотя встречаются и те, кто доживает до 25. Из возможных проблем со здоровьем – заболевания зубов и мочевого пузыря.
Бирманская кошка. Любящие игры и общение бирманцы нередко живут до 16 лет. Болезням порода сопротивляется хорошо, но риск глаукомы и деформаций черепа всё же нужно иметь в виду.
Как помочь любимцу прожить дольше
Хорошая наследственность не заменит внимательного ухода. На кошачье здоровье заметно влияют вполне простые повседневные вещи:
- Полноценный, сбалансированный рацион и чистая вода, доступная в любое время.
- Плановые визиты к ветеринару для проверки здоровья.
- Подвижные игры и общение, полезные и для физической формы, и для психики.
- Регулярная забота о зубах и соблюдение обычной гигиены.
- Тихая, комфортная домашняя обстановка без лишнего стресса.
Принадлежность к породе – неплохая отправная точка, но то, сколько счастливых лет питомец проведёт с вами, во многом определяет ежедневная забота. Подходящая еда, контроль здоровья и спокойствие дома помогают ему жить долго и комфортно. Полагаться на одну наследственность не стоит: любовь и внимательное отношение значат гораздо больше.