"Для них это не свойственно": последние кадры Усольцевых породили новую загадку

Больше года прошло с момента таинственного исчезновения Усольцевых на Кутурчинском Белогорье. Недавно обнародовали видео, где зафиксированы последние часы семьи перед пропажей. Однако оно вызвало еще больше вопросов. И самый главный – как родители могли оставить девочку одну на незнакомой базе ночью.

Что попало на видео перед исчезновением

Вечером 27 сентября 2025 года Усольцевы приехали в личную баню директора "Геосферы" Евгения Кудряшова. Согласно опубликованным кадрам, машина прибыла на участок в 20:29 по местному времени.

В какой-то момент на крыльце появилась маленькая девочка, предположительно, Арина Усольцева. Ранее Евгений Кудряшов рассказывал корреспонденту Krsk.aif.ru, что Сергей увёз дочь, а спустя некоторое время вернулся один. Этого момента на опубликованном видео нет.

После этого Сергей и Ирина продолжили париться. Уехали они только в 22:27, причём автомобиль направился в сторону, противоположную базе.

Кадры вызвали бурное обсуждение в Сети. Пользователи недоумевают, почему мать не поехала вместе с дочерью и могла ли пятилетняя девочка остаться одна ночью в незнакомом месте.

Что рассказал сын Усольцевой

Корреспондент Krsk.aif.ru спросила у Данила Баталова, старшего сына Ирины, оставляли ли Усольцевы младшую дочь одну раньше.

– Нет, – ответил он.

При этом уверенно сказать, кто обычно укладывал Арину спать, Данил не смог.

– Я с 17 лет с ними не жил же. Поэтому не знаю, кто и во сколько укладывал Аришу спать. Могли ли родители оставить ее одну на базе? Для них это не свойственно, но я допускаю такое, – пояснил молодой человек.

Есть ли другие записи, которые помогли бы восстановить события того вечера, неизвестно. В СК наличие таких записей официально не подтверждали и не опровергали.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в исчезновении Усольцевых всплыла новая загадочная деталь.