В деле о пропаже Усольцевых всплыла новая тайна – загадочная запись

В деле о пропаже в красноярских горах Сергея, Ирины и пятилетней Арины Усольцевых появилась новая тайна. Как пишет Krsk.aif.ru, в распоряжении журналистов оказалась видеозапись с уличной камеры, и ролик порождает больше вопросов, чем даёт ответов.

Установлена камера на крыше дома директора базы "Геосфера" Евгения Кудряшова, где перед исчезновением ночевала семья. Судя по видео, 27 сентября 2025 года в 20:29 машина Усольцевых заезжает в ворота усадьбы слева, из салона вышли Сергей и Ирина. Директор добавляет, что позже отец отвёз дочь на базу и вернулся, хотя этого на опубликованном видео нет.

Взрослые пошли в баню, а когда напарились, в 22:27 поехали на машине обратно. Как раз тут появляется загадка: автомобиль за воротами поворачивает направо – в сторону развилки, где начинаются тропы на Кутурчинское Белогорье. Зачем они туда поехали ночью, неизвестно.

– Возможно, просто ошиблись, – предположил директор.

Усольцевы должны были развернуться и поехать обратно. Однако на исходнике видео этого нет, уверяют журналисты. Директор базы допускает, что семья могла поехать до базы другим путём. Однако эта версия сомнительна, так как Кутурчин – маленький посёлок, где дороги не асфальтированы, а местами их и вовсе нет.

На следующий день камера зафиксировала, что в 10:42 автомобиль Усольцевых проехал мимо дома, причём со стороны базы. Также местные жители ранее рассказывали, что видели, как Усольцевы припарковались около топы в горы, вышли из машины и пошли вверх.

Искать Усольцевых начали только 1 октября. И до сих пор не обнаружили ни единой убедительной зацепки.

Ранее Евгений Кудряшов рассказал о последних днях семьи Усольцевых.