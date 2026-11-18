За год общий объем мобильного трафика у клиентов старше 70 лет в России вырос на 30%*. По данным Билайна, это максимальный прирост среди всех возрастных сегментов. При этом доля трафика клиентов в возрасте от 55 до 69 лет, как и молодежи до 24 лет выросла на 19%.
Рост связан с ускорением цифровизации старшего поколения: все больше клиентов 70+ переходят на смартфоны и активнее пользуются мобильным интернетом. Так, количество клиентов старше 70 лет в Кемеровской области, которые пользуются смартфонами, за год выросло на 18%. Это связано в том числе с увеличением доступности мобильного интернета.
Больше всего у аудитории серебряного возраста вырос спрос на "Госуслуги": объем трафика по сравнению с 2025 годом вырос на четверть. Также популярными оказались музыкальные приложения (+18%), онлайн-игры (+11%), видеосервисы (+9%) и социальные сети (+8%). При этом, в отличие от молодой аудитории, клиенты старшего поколения чаще используют мобильный интернет не для развлечений, а для решения повседневных задач. Значительную часть трафика этой группы, помимо государственных сервисов, формируют в том числе почта и банковские приложения.
Билайн продолжает развивать надежность сети в регионе, чтобы эти сервисы оставались доступными в любой момент. За 3 квартала 2026 года оператор запустил новые базовые станции в более чем в 80 точках на карте Кемеровской области. Параллельно с этим идет непрерывная работа по модернизации сети там, где растет спрос на мобильную связь.
Владимир Савин, директор Кемеровского филиала Билайна:
– Мобильный интернет уже стал привычным инструментом для старшего поколения – с ним проще общаться с семьёй и решать бытовые вопросы. Для наших старших клиентов главное – стабильность: почта, государственные сервисы и другие важные приложения должны работать безотказно. Мы отвечаем на это развитием сети: делаем её надёжнее в городе и в малых населённых пунктах, чтобы нужные сервисы были доступны в любой момент.
*По данным обезличенной статистики пользователей мобильного интернета Билайна. Сравнивались периоды с 1 июля по 30 сентября 2025 и 2026 гг.