Рост связан с ускорением цифровизации старшего поколения: все больше клиентов 70+ переходят на смартфоны и активнее пользуются мобильным интернетом. Так, количество клиентов старше 70 лет в Кемеровской области, которые пользуются смартфонами, за год выросло на 18%. Это связано в том числе с увеличением доступности мобильного интернета.

Больше всего у аудитории серебряного возраста вырос спрос на "Госуслуги": объем трафика по сравнению с 2025 годом вырос на четверть. Также популярными оказались музыкальные приложения (+18%), онлайн-игры (+11%), видеосервисы (+9%) и социальные сети (+8%). При этом, в отличие от молодой аудитории, клиенты старшего поколения чаще используют мобильный интернет не для развлечений, а для решения повседневных задач. Значительную часть трафика этой группы, помимо государственных сервисов, формируют в том числе почта и банковские приложения.