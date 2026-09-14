В лесу кричал ребенок: в исчезновении Усольцевых всплыла загадочная деталь

Семья Усольцевых пропала осенью прошлого года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья. Вместе с родителями исчезла и пятилетняя Арина. Несмотря на масштабные поиски, обнаружить семью не удалось.

Корреспондент krsk.aif.ru вновь побывала в Кутурчине и поговорила с местными жителями. Один из таких разговоров привел к неожиданной детали, о которой ранее уже сообщали поисковикам.

Местная жительница рассказала, что 28 сентября отправилась вместе со знакомой на возвышенность неподалеку от поселка. Около половины шестого вечера женщины собирались возвращаться домой, когда услышали детский крик.

– Детский такой крик, типа "ау", как зовут, когда заблудятся. Моя спутница сказала, мол, тебе показалась. Но крик повторился и его мы уже услышали вдвоем. Он был таким протяженным, – рассказала женщина.

Звук, по ее словам, доносился со стороны деревни Ивановка. Женщина допускает, что кричать мог другой турист. Но теперь эта деталь снова привлекает внимание – особенно на фоне версии о том, что Усольцевы могли уйти из района по старой лесовозной дороге, ведущей в сторону Мальвинки и трассы Мина – Ивановка.

Есть и еще одна деталь. В тот же день женщина видела автомобиль Усольцевых возле туристической тропы. Однако тогда она решила, что машина принадлежит владельцам расположенного неподалеку участка.

Напомним, ранее сын пропавших Усольцевых раскрыл причину их побега из РФ. Также мы писали о том, что происходит в месте загадочного исчезновения семьи спустя почти год.