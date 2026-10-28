Люди забрали еду: почему истощенным сахалинским медведям грозит голодная смерть

Наблюдения показывают, что часть медведей ещё не устроилась на зимовку. Те, кто успел за лето накопить достаточно жира, обычно уходят выше по рекам и спокойно залегают в берлоги. Такими наблюдениями поделился Виталий Никитин, ведущий научный сотрудник лаборатории лососевых рыб Сахалинского филиала ФГБНУ ВНИРО.

По работе эксперт часто бывает у водоёмов, где изучает поведение рыб. По его словам, в конце октября этого года в нижнем течении Найбы, неподалёку от места впадения ручья Большой Такой, заметили нескольких медведей. Перед зимовкой их здесь встретишь нечасто. Скорее всего, эти звери не успели набрать нужный запас жира и могут не пережить зиму, передает Sakh.online.

– В мае 2000 годах году при обследовании реки (бассейн Тыми) в берлоге был обнаружен мертвый молодой медведь, вероятная причина гибели – недостаток питательных веществ. По опыту могу сказать, что после жировки медведи поднимаются вверх по реке и там залегают в берлогу, – отметил Никитин.

Другая участница, младший научный сотрудник ИМГиГ ДВО РАН Ирина Никулина, пояснила: чтобы разобраться, насколько зимняя спячка бурого медведя связана с питанием лососем, нужно гораздо подробнее исследовать его повадки. Такая работа требует немало сил и денег. Сначала нужно подготовить территорию и установить фотоловушки, затем собрать достоверные сведения, различая конкретных животных, а после – разобраться в огромном объёме полученных данных.

Как показывают наблюдения ученых, на лосося приходится только половина медвежьего рациона. Другую половину составляют ягоды, орехи и тушки мелких обитателей леса. Но когда во время жировки зверь идёт к людям, как сейчас на Сахалине и Курилах, это говорит о проблемах, объяснила Никулина.

Она считает, что в этом году бурые медведи часто выходят к людям не только из-за уменьшения уловов лосося. Свою роль играет и массовый сбор брусники и шишек стланика на островах.