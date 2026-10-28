Кузбассу грозит нашествие медведей-каннибалов – в лесу питаться уже нечем

Обычно к концу октября медведи в Кузбассе запасают достаточно жира, однако в этом году что-то пошло не так. Как пояснил сайту VSE42.Ru заведующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон, есть в лесу попросту нечего.

– Сейчас в лесах питаться им уже нечем – разве что падалью или, если повезёт, лосями. Часть из них останется голодными. В спячку им пока рано впадать, сейчас в берлоге будет сыро. Ожидается это после стабильного похолодания в ноябре, – сказал биолог.

Из-за нехватки еды многие голодные медведи могут стать шатунами, и тогда их судьба будет предрешена – до весны они, скорее всего, не доживут, но будут отчаянно искать пропитание. В том числе рядом с людьми.

Скалон отметил, что уже сейчас кузбасские медведи яростно нападают на своих же: крупные особи – на более мелких, а самки – на чужих медвежат. Каннибализмом могут промышлять и шатуны.

Напомним, медведей в последние несколько дней кузбассовцы видели в разных уголках региона. А в Калтане раненый зверь попал под поезд.