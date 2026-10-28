Зачем убирать на кухне, когда в жизни всё плохо? Психолог раскрыл тайное оружие против хандры

Как отметил специалист в беседе с изданием "Абзац", если регулярно убираться дома, справляться с хандрой и депрессивными состояниями становится заметно легче. По его словам, беспорядок вокруг мозг подсознательно считывает как непрерывное напоминание о незаконченных делах.

– Порядок вокруг действительно влияет на эмоциональное состояние. Когда дома хаос, грязь, вещи навалены кучами, мозг все это тоже считывает как постоянный фон незавершенности. Уборка может хорошо помогать при хандре, апатии, легком депрессивном состоянии, потому что человек начинает видеть быстрый результат и возвращать себе ощущение контроля, – объяснил психолог.

Даже небольшая физическая нагрузка, которую дают домашние дела, помогает психике встряхнуться. К тому же, пока человек наводит чистоту, ему проще отвлечься от мрачных мыслей и заняться чем-то полезным.

Денисов-Мельников отметил, что само движение уже немного расшевеливает. Разобраться со всей своей жизнью порой непросто, а вот прибраться на кухне вполне по силам. Такой шаг полезнее, чем лежать и перебирать в голове причины, по которым всё идёт не так.

Решая, как часто браться за уборку, стоит ориентироваться на момент, когда беспорядок начинает раздражать. Но гнаться за стерильной чистотой и делать из домашних хлопот ещё одну выматывающую работу точно не нужно, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".