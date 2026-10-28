Восточный эликсир против осенней хандры: готовим сладкое лекарство в пасмурные дни

В беседе с "Радио 1" доцент РГПУ им. А. И. Герцена Елена Колтыгина дала три практические рекомендации, как бороться с осенней хандрой.

Питание для тонуса и настроения

Сделайте восточную смесь из семи компонентов. В нее входят грецкие орехи, курага, чернослив, финики, инжир, мед и лимон.

– Ингредиенты промывают, ошпаривают кипятком и перекручивают. Готовую массу хранят в холодильнике в закрытой банке и едят во время перекусов, – поделилась Колтыгина.

Для быстрой концентрации выбирайте бананы, сыр или качественный шоколад. При дневном свете они стимулируют выработку гормона радости – серотонина.

Отказ от лишних калорий

Не увеличивайте зимний рацион на 10%. Этот советский медицинский стандарт устарел благодаря теплой одежде и центральному отоплению. Дополнительная жирная пища в холода приведет только к лишнему весу.

Борьба с метеозависимостью

Практикуйте закаливание. Начните процедуры с приема воздушных ванн. Также перестаньте кутаться на улице в тяжелые шарфы.