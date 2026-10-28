Фикус сбрасывает листья: страшная правда о вашем осеннем подоконнике

С наступлением холодов микроклимат у окна резко меняется. Стекло становится холодным, из щелей может тянуть, а земля в горшке получает меньше тепла и света. Если листья касаются ледяной поверхности, цветок испытывает настоящий стресс. Чтобы этого избежать, горшок стоит отодвинуть от окна на 15–30 сантиметров, а дно изолировать подставкой из дерева или пробки. Также важно следить за сквозняками, особенно если фикус стоит рядом с балконной дверью.

Еще одна частая ошибка – слишком обильный полив. Осенью влага испаряется медленнее, но многие по привычке продолжают увлажнять грунт с летней интенсивностью. Это приводит к застою воды и загниванию корней.

– Еще одна распространенная причина – избыток влаги: осенью земля просыхает медленнее, хотя привычка поливать по летнему расписанию часто сохраняется, – говорится в сообщении.

Чтобы понять, в чем дело, сначала проверьте, не дует ли от окна. Затем оцените состояние грунта: погрузите палец на 2–3 сантиметра в землю. Если она еще сырая, полив нужно отложить.

Также обратите внимание на сами листья. Если постепенно желтеют только нижние старые листочки, это может быть естественным процессом. Но если молодая зелень опадает быстро, появляются пятна, скручивание или липкий налет, стоит осмотреть ветви и обратную сторону листьев – там могут прятаться вредители.

Специалисты не советуют менять все условия сразу. Лучше действовать поэтапно, чтобы понять, что именно помогло. После перестановки дайте растению время адаптироваться. Не стоит постоянно таскать горшок из комнаты в комнату – фикус любит стабильность. И помните: никакие удобрения не заменят правильного света, тепла и грамотного полива. Если вовремя убрать негативные факторы, растение сохранит свою крону. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

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