Почему у вас гибнут орхидеи и какие цветы выбрать взамен - советы агронома

Для VSE42.Ru на вопросы о домашних растениях ответил агроном бренда "Фитактив" Николай Бессарабов. По его словам, новичкам стоит выбирать цветы, которые хорошо адаптируются к условиям квартиры.

– Подойдут сансевиерия, хлорофитум, замиокулькас, спатифиллум и фикусы, а также бромелиевые растения. Они устойчивы к ошибкам ухода и подходят для первых домашних коллекций, – отметил эксперт.

Более требовательны калатеи, антуриумы и некоторые виды орхидей. Им нужен стабильный уровень влажности, правильное освещение и более точное соблюдение режима ухода – без опыта такие растения могут погибнуть.

– Главный принцип домашнего садоводства – подбирать растения под условия квартиры и соблюдать баланс света, воды и питания. Даже на небольшом подоконнике можно вырастить свежую зелень, красивые цветы и получать удовольствие от выращивания растений, – подчеркнул Николай Бессарабов.

Напомним, ранее агроном рассказал, как не погубить урожай на окне.