Хватит заливать рассаду и плодить плесень: агроном рассказал, как не погубить урожай на окне

Для VSE42.Ru на вопросы о домашнем огороде ответил агроном бренда "Фитактив" Николай Бессарабов. По его словам, для первого урожая достаточно горшков или контейнеров, качественного грунта, семян и базовых инструментов для ухода. Осенью и зимой важно предусмотреть дополнительное освещение с помощью фитолампы, а также контролировать температуру и влажность воздуха – это поможет поддерживать комфортные условия и вовремя корректировать уход.

– Для домашних растений подойдет легкий питательный грунт с хорошей воздухопроницаемостью. Оптимально выбирать смеси для комнатных растений или рассады с добавлением перлита или кокосового волокна, – отметил эксперт.

Большинству культур требуется яркий свет 6-8 часов в день, пояснил агроном. Зимой при недостатке солнца используют фитолампу: для зелени достаточно 10-12 часов подсветки, для томатов и огурцов – около 12-14 часов.

Что касается увлажнителя воздуха, он может быть полезен в отопительный сезон, когда батареи значительно снижают влажность в помещении. Большинство комнатных растений комфортно чувствуют себя при влажности около 40-60%.

– Важно избегать чрезмерной сырости: избыток влаги создает условия для развития грибковых заболеваний, – предупредил Николай Бессарабов.

Напомним, ранее агроном рассказал, какая зелень выживет в квартире зимой.