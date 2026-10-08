Ваши помидоры на подоконнике обречены: агроном рассказал, какая зелень выживет в квартире зимой

Для VSE42.Ru на вопросы о зимнем огородничестве ответил агроном бренда "Фитактив" Николай Бессарабов. По его словам, в холодный сезон в квартире лучше всего приживаются культуры с быстрым ростом и невысокими требованиями к освещению.

– Хорошо подходят микрозелень, салаты, руккола, шпинат, зеленый лук и пряные травы, – отметил эксперт.

Что касается плодоносящих культур – томатов, огурцов и перцев, – они требуют больше внимания. Как пояснил агроном, естественного света в квартире зимой недостаточно, поэтому для стабильного роста таким растениям потребуются светодиодные фитолампы.



Напомним, ранее Николай Бессарабов рассказал, какие культуры можно вырастить в квартире, а от каких лучше отказаться.