Не гладь киску там! 7 табу-зон на теле мурлыки, куда лучше не лезть

Животик

Кошка развалилась на спине? Не спешите считать это приглашением почесать пузо. Живот для неё – особенно уязвимое место, поэтому даже невесомое прикосновение порой запускает защитную реакцию. Заметили, что питомец напрягся или собирается уйти? Тут же уберите руки.

Хвост

Играть с кошачьим хвостом – плохая идея. Благодаря множеству мышц и нервов он помогает сохранять равновесие и общаться с окружающими. Ни тянуть его, ни сдавливать, ни зажимать рукой нельзя. Если во время поглаживаний хвост начинает резко ходить из стороны в сторону, кошка явно не в восторге.

Лапки и их подушечки

Чувствительных нервных окончаний в подушечках немало: с их помощью кошка узнаёт, какая поверхность у неё под ногами. Поэтому в ответ на ласку по пальцам или подушечкам питомец нередко мгновенно убирает лапу. Знакомить его с такими прикосновениями стоит понемногу, не удерживая силой.