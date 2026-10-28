Общество

Не гладь киску там! 7 табу-зон на теле мурлыки, куда лучше не лезть

Россиян предупредили о семи уязвимых местах на теле кошки, прикасаться к которым стоит с осторожностью. Тем, кто нарушает личные границы питомца, не стоит удивляться царапинам или укусам.

Ласка кошкам по душе, но это не значит, что гладить их можно везде и в любой момент. Даже нежный любимец способен вдруг передумать – и сменить довольное мурчание на недовольное шипение и выпущенные когти.

Чтобы вам обоим было приятно и уютно проводить время вместе, держите в уме семь чувствительных зон. Одни лучше оставить в покое, к другим стоит прикасаться очень бережно. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.

Животик

Кошка развалилась на спине? Не спешите считать это приглашением почесать пузо. Живот для неё – особенно уязвимое место, поэтому даже невесомое прикосновение порой запускает защитную реакцию. Заметили, что питомец напрягся или собирается уйти? Тут же уберите руки.

Хвост

Играть с кошачьим хвостом – плохая идея. Благодаря множеству мышц и нервов он помогает сохранять равновесие и общаться с окружающими. Ни тянуть его, ни сдавливать, ни зажимать рукой нельзя. Если во время поглаживаний хвост начинает резко ходить из стороны в сторону, кошка явно не в восторге.

Лапки и их подушечки

Чувствительных нервных окончаний в подушечках немало: с их помощью кошка узнаёт, какая поверхность у неё под ногами. Поэтому в ответ на ласку по пальцам или подушечкам питомец нередко мгновенно убирает лапу. Знакомить его с такими прикосновениями стоит понемногу, не удерживая силой.

Внутри ушей

Почесать за ушком – часто отличная идея, но касаться внутренней поверхности ушной раковины не стоит. Нежную кожу здесь легко побеспокоить одним неосторожным движением. За чистку ушей беритесь лишь тогда, когда она действительно нужна, и следуйте указаниям ветеринара.

Вибриссы и места, откуда они растут

Кошачьи усы, или вибриссы, служат для осязания. Их корни связаны с чувствительными структурами кожи, так что тянуть, сгибать и перебирать усы не нужно. А вот мягкие поглаживания щёк питомцы обычно любят. Главное – гладить шерсть, а не тревожить сами вибриссы.

Задние лапы с внутренней стороны

Из-за близости к паху прикосновения к этому месту кошка воспринимает как нарушение своих границ. А если ещё и держать её за задние лапы, она может решить, что ей не дают свободно двигаться, и пустить в ход защиту.

Под хвостом

Приподнятая кошкой задняя часть – вовсе не приглашение трогать её там. У одних животных эта область чувствительнее, у других – меньше. Если прежде привычные прикосновения к пояснице или основанию хвоста вдруг начали причинять боль, стоит обратиться с питомцем к ветеринару.

Какие места кошки обычно охотно подставляют для ласки

Как правило, поглаживания приходятся питомцам по вкусу, когда вы касаетесь щёк, лба, подбородка или чешете за ушами.

В этих зонах находятся пахучие железы – вот почему кошки сами прижимаются ими к ладоням и трутся о разные предметы.

Фото: magnific.com / magnific
Автор: Екатерина Редькина
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