Не гладь киску там! 7 табу-зон на теле мурлыки, куда лучше не лезть

Россиян предупредили о семи уязвимых местах на теле кошки, прикасаться к которым стоит с осторожностью. Тем, кто нарушает личные границы питомца, не стоит удивляться царапинам или укусам.
Ласка кошкам по душе, но это не значит, что гладить их можно везде и в любой момент. Даже нежный любимец способен вдруг передумать – и сменить довольное мурчание на недовольное шипение и выпущенные когти.
Чтобы вам обоим было приятно и уютно проводить время вместе, держите в уме семь чувствительных зон. Одни лучше оставить в покое, к другим стоит прикасаться очень бережно. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.
Животик
Кошка развалилась на спине? Не спешите считать это приглашением почесать пузо. Живот для неё – особенно уязвимое место, поэтому даже невесомое прикосновение порой запускает защитную реакцию. Заметили, что питомец напрягся или собирается уйти? Тут же уберите руки.
Хвост
Играть с кошачьим хвостом – плохая идея. Благодаря множеству мышц и нервов он помогает сохранять равновесие и общаться с окружающими. Ни тянуть его, ни сдавливать, ни зажимать рукой нельзя. Если во время поглаживаний хвост начинает резко ходить из стороны в сторону, кошка явно не в восторге.
Лапки и их подушечки
Чувствительных нервных окончаний в подушечках немало: с их помощью кошка узнаёт, какая поверхность у неё под ногами. Поэтому в ответ на ласку по пальцам или подушечкам питомец нередко мгновенно убирает лапу. Знакомить его с такими прикосновениями стоит понемногу, не удерживая силой.
Внутри ушей
Почесать за ушком – часто отличная идея, но касаться внутренней поверхности ушной раковины не стоит. Нежную кожу здесь легко побеспокоить одним неосторожным движением. За чистку ушей беритесь лишь тогда, когда она действительно нужна, и следуйте указаниям ветеринара.
Вибриссы и места, откуда они растут
Кошачьи усы, или вибриссы, служат для осязания. Их корни связаны с чувствительными структурами кожи, так что тянуть, сгибать и перебирать усы не нужно. А вот мягкие поглаживания щёк питомцы обычно любят. Главное – гладить шерсть, а не тревожить сами вибриссы.
Задние лапы с внутренней стороны
Из-за близости к паху прикосновения к этому месту кошка воспринимает как нарушение своих границ. А если ещё и держать её за задние лапы, она может решить, что ей не дают свободно двигаться, и пустить в ход защиту.
Под хвостом
Приподнятая кошкой задняя часть – вовсе не приглашение трогать её там. У одних животных эта область чувствительнее, у других – меньше. Если прежде привычные прикосновения к пояснице или основанию хвоста вдруг начали причинять боль, стоит обратиться с питомцем к ветеринару.
Какие места кошки обычно охотно подставляют для ласки
Как правило, поглаживания приходятся питомцам по вкусу, когда вы касаетесь щёк, лба, подбородка или чешете за ушами.
В этих зонах находятся пахучие железы – вот почему кошки сами прижимаются ими к ладоням и трутся о разные предметы.