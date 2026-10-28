Одна ошибка — и вещи кишат бактериями: когда обычная стирка может обернуться катастрофой для кожи

Как рассказал врач Андрей Кондрахин в беседе с изданием "Абзац", если после стирки надолго забыть бельё в барабане, в нём могут размножиться бактерии, способные вызвать раздражение кожи. Медик добавил, что неприятности бывают и из-за неправильно подобранных средств для стирки – особенно когда речь идёт о детских вещах.

Как объяснил Кондрахин, недостаточно хорошо выстиранная одежда может оказаться загрязнена микроорганизмами. Бактерии, которые в ней появляются, способны раздражать кожу или приводить к неприятным последствиям эстетического характера.

Для одежды малышей врач советует подбирать порошки и гели особенно внимательно. Даже после полоскания на ткани иногда остаются частицы средства, на которые может отреагировать кожа. Если для детских вещей использовали неподходящий состав, специалист рекомендует запустить ещё один цикл полоскания.

– Если мы [стираем] для маленьких детей, используя взрослые порошки, возможно, будет реакция, так называемый контактный дерматит, – сказал Кондрахин.

Это он назвал максимальным последствием для кожи. Отдельно Кондрахин обратил внимание на отдушки: они могут спровоцировать кашель или раздражение слизистой.