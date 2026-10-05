Засунула чайный пакетик в вонючие ботинки — и забыла про запах: осенний лайфхак удивит хозяек

Осенью обувь быстро набирает влагу, а вместе с ней к вечеру появляется неприятный запах. Дезодорант лишь маскирует проблему, и через пару часов все вновь возвращается. Помочь в такой ситуации могут обычные чайные пакетики, пишет ИА KrasnodarMedia.

Главное условие – они должны быть полностью сухими. На ночь внутрь ботинок кладут по 2–4 пакетика на пару, стараясь разместить их ближе к носовой части. За несколько часов пакетики впитывают остаточную влагу из замкнутого пространства и помогают уменьшить неприятный запах. Утром использованные пакетики выбрасывают.

Важно: такой способ имеет смысл только тогда, когда обувь уже практически высохла и внутри осталась лишь небольшая влажность. Если ботинки промокли насквозь, одних пакетиков будет недостаточно.

Если запах сохраняется даже после просушки, проблема может быть глубже. В таком случае потребуется стирка и специальные средства.

Какой чай выбрать

Для такого домашнего лайфхака используют разные виды чая:

черный – для мягкого антибактериального эффекта;

зеленый – для свежего аромата;

при желании на сухой пакетик можно нанести каплю масла чайного дерева для усиления эффекта.

Помочь с запахом пакетик может и в самой обувнице. Для этого сухой пакетик кладут на блюдце между парами обуви. Через день-два его заменяют на новый.