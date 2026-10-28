Здоровье

Не лень, а йододефицит: врач указала на скрытую причину постоянной усталости

Российский врач Людмила Сульдина связала хроническую усталость и беспричинный набор веса с дефицитом йода.

От нехватки йода страдают 80% россиян. Эндокринолог Людмила Сульдина предупредила, что проблема часто скрывается за обычным переутомлением. Организм не вырабатывает йод, а российские почвы и местные продукты им бедны, передает "Радио 1".

– В большинстве регионов России, в том числе в Подмосковье, почва бедна йодом, а значит, и местные продукты содержат его в недостаточном количестве. Человек может годами жить с хроническим дефицитом, пока организм не начнет давать сбои, – отметила медик.

Как распознать дефицит?
Тревожные сигналы организма:

  • Постоянная усталость и сонливость.
  • Рассеянность и ухудшение памяти.
  • Беспричинный набор веса.
  • Зябкость, сухость кожи, ломкость волос и ногтей.
  • Ощущение "кома в горле" и увеличение объема шеи.

Чем опасна нехватка йода?
У взрослых снижается работоспособность, развивается зоб и гипотиреоз. У детей дефицит вызывает необратимую умственную отсталость. Для беременных это прямой риск выкидыша, гибели плода и врожденных аномалий.

Суточная потребность организма:

  • Дети до 5 лет – 90 мкг.
  • Дети 5–12 лет – 120 мкг.
  • Подростки и взрослые – 150 мкг.
  • Беременные и кормящие женщины – 250 мкг.

При этом важно помнить, что самолечение недопустимо. При некоторых состояниях дополнительный прием йода строго противопоказан. Назначать препараты должен только врач после сдачи анализов, сообщает Om1 Новосибирск.

Фото: VSE42.RU
Автор: Екатерина Редькина
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