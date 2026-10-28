Не лень, а йододефицит: врач указала на скрытую причину постоянной усталости

Российский врач Людмила Сульдина связала хроническую усталость и беспричинный набор веса с дефицитом йода.
От нехватки йода страдают 80% россиян. Эндокринолог Людмила Сульдина предупредила, что проблема часто скрывается за обычным переутомлением. Организм не вырабатывает йод, а российские почвы и местные продукты им бедны, передает "Радио 1".
– В большинстве регионов России, в том числе в Подмосковье, почва бедна йодом, а значит, и местные продукты содержат его в недостаточном количестве. Человек может годами жить с хроническим дефицитом, пока организм не начнет давать сбои, – отметила медик.
Как распознать дефицит?
Тревожные сигналы организма:
- Постоянная усталость и сонливость.
- Рассеянность и ухудшение памяти.
- Беспричинный набор веса.
- Зябкость, сухость кожи, ломкость волос и ногтей.
- Ощущение "кома в горле" и увеличение объема шеи.
Чем опасна нехватка йода?
У взрослых снижается работоспособность, развивается зоб и гипотиреоз. У детей дефицит вызывает необратимую умственную отсталость. Для беременных это прямой риск выкидыша, гибели плода и врожденных аномалий.
Суточная потребность организма:
- Дети до 5 лет – 90 мкг.
- Дети 5–12 лет – 120 мкг.
- Подростки и взрослые – 150 мкг.
- Беременные и кормящие женщины – 250 мкг.
При этом важно помнить, что самолечение недопустимо. При некоторых состояниях дополнительный прием йода строго противопоказан. Назначать препараты должен только врач после сдачи анализов, сообщает Om1 Новосибирск.