Паспорт покусала собака или разрисовал ребенок? Россиянам объяснили, когда документ нужно менять

Как рассказал эксперт в беседе с РИАМО, многие думают, что паспорт становится недействительным из-за любого пятна или царапины. На самом деле это не так. Закон о гражданстве с 2023 года определяет только три признака непригодности: повреждение защитных элементов бланка, потеря страницы либо ее фрагмента и такой износ или повреждения, при которых реквизиты невозможно прочитать однозначно.

По словам Сергеева, если пес погрыз лишь обложку или свободный от записей край листа, документ может сохранять силу. Но если не хватает части страницы с регистрацией, сведениями о браке или детях, а уж тем более разворота с фото, паспорт становится недействительным.

С рисунками ребенка все не так просто. Оставлять в паспорте посторонние записи и отметки нельзя. При этом рисунок на незаполненной странице, который не мешает читать сведения, формально может не стать причиной признания документа недействительным.

– На практике банк, нотариус или авиакомпания такой документ, скорее всего, не примут. Если же рисунок перекрывает фамилию, номер или штамп о регистрации, паспорт недействителен однозначно, – уточнил адвокат.

Сергеев посоветовал не пытаться вывести рисунки или скрыть их корректором: так можно нарушить защитный слой бумаги, а заметные исправления могут вызвать подозрения, что документ подделан. Менять паспорт придется и при отслоении защитной пленки на странице с фото, и если какой-либо лист отделился от прошивки. Приклеивать пленку или страницу своими силами нельзя – это расценивается как вмешательство в документ.