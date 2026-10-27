Паспорт покусала собака или разрисовал ребенок? Россиянам объяснили, когда документ нужно менять

Российский паспорт не теряет силу из-за потертой обложки, помятых уголков или водяных разводов, пока сведения в нем можно прочитать. Об этом рассказал адвокат Андрей Сергеев.
Как рассказал эксперт в беседе с РИАМО, многие думают, что паспорт становится недействительным из-за любого пятна или царапины. На самом деле это не так. Закон о гражданстве с 2023 года определяет только три признака непригодности: повреждение защитных элементов бланка, потеря страницы либо ее фрагмента и такой износ или повреждения, при которых реквизиты невозможно прочитать однозначно.
По словам Сергеева, если пес погрыз лишь обложку или свободный от записей край листа, документ может сохранять силу. Но если не хватает части страницы с регистрацией, сведениями о браке или детях, а уж тем более разворота с фото, паспорт становится недействительным.
С рисунками ребенка все не так просто. Оставлять в паспорте посторонние записи и отметки нельзя. При этом рисунок на незаполненной странице, который не мешает читать сведения, формально может не стать причиной признания документа недействительным.
– На практике банк, нотариус или авиакомпания такой документ, скорее всего, не примут. Если же рисунок перекрывает фамилию, номер или штамп о регистрации, паспорт недействителен однозначно, – уточнил адвокат.
Сергеев посоветовал не пытаться вывести рисунки или скрыть их корректором: так можно нарушить защитный слой бумаги, а заметные исправления могут вызвать подозрения, что документ подделан. Менять паспорт придется и при отслоении защитной пленки на странице с фото, и если какой-либо лист отделился от прошивки. Приклеивать пленку или страницу своими силами нельзя – это расценивается как вмешательство в документ.
Грозит ли штраф, если паспорт испорчен
За повреждение паспорта административный штраф полагается только тогда, когда его испортили намеренно. Небрежность же наказывается лишь при потере документа.
– Поэтому, по моему мнению, если паспорт испортили собака или ребенок, оснований для штрафа за порчу нет, – поделился Сергеев.
Однако за пользование паспортом, о недействительности которого заведомо известно, можно получить штраф от 2 до 3 тыс. рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга сумма выше – от 3 до 5 тыс. рублей. Кроме того, с таким документом могут не пустить на рейс, отказать в проведении банковских операций или регистрации сделок.
Если непонятно, можно ли дальше пользоваться паспортом, адвокат советует уточнить это в МФЦ либо в подразделении МВД по вопросам миграции. За замену поврежденного документа нужно заплатить госпошлину в размере 1,5 тыс. рублей. Пока новый паспорт готовят, можно оформить временное удостоверение личности.
Если к повреждению документа причастен кто-то другой – например, его погрызла соседская собака, – затраты на замену можно взыскать с виновной стороны.