Ограбление по-собачьи: зачем хвостатый друг нагло ворует ваши носки

Как отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО, хозяева нередко недоумевают: почему питомца так тянет к носкам и нижнему белью, а футболки и полотенца интересуют его меньше. По словам специалиста, секрет прост: плотно соприкасающаяся с телом одежда сильнее сохраняет запах человека. К тому же размер и фактура таких вещей, особенно носков, делают их похожими на добычу. Для собаки это словно игрушка, которую можно хватать и трепать.

– Для собак знакомый человеческий запах ассоциируется с безопасностью и вознаграждением, а потому привлекает, – сказал собеседник СМИ.

Питомцы без труда распознают, кому из членов семьи принадлежит тот или иной запах. Поэтому вполне возможно, что они намеренно берут вещи определённого человека – например, того, чей запах привычнее для них или ощущается сильнее. Впрочем, обычно в потенциальную добычу превращается любая вещь, оказавшаяся на полу.

При этом Голубев пояснил: объяснять кражу белья собачьей любовью к хозяину – значит скорее романтизировать происходящее и приписывать человеческие мотивы куда более сложному поведению. Поводов утащить вещь бывает несколько. Питомец может искать любимый, привычный запах, чтобы успокоиться, – возможно, так он заменяет себе присутствие хозяина. А может просто включиться в игру. Бывает и так, что собаке скучно и хочется изучить попавшийся предмет.