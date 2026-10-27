Как не сделать из Барсика колобка: ошибки при выборе корма для питомцев

Россиянам раскрыли ключевые ошибки при выборе питания для животных. Оказалось, что универсальный корм и порции "на глаз" – это прямой путь к диабету у пушистиков.
Эксперт зооиндустрии Александр Буров в беседе с изданием NEWS.ru перечислил главные ошибки владельцев при кормлении домашних животных. Избегание этих промахов сохранит здоровье и продлит жизнь питомцам.
Ключевые ошибки:
• Покупка универсального корма. Рацион необходимо подбирать строго индивидуально. Учитывайте вид, возраст, уровень активности и наличие заболеваний у животного.
– Владельцы нередко выбирают "универсальный" корм, не учитывая вид животного, возраст, уровень активности или наличие заболеваний. Кошки и собаки нуждаются в разном соотношении питательных веществ, а рацион котенка принципиально отличается от питания взрослого сородича, – отметил Буров.
• Кормление "на глаз". Игнорирование суточной нормы ведет к перееданию. Это провоцирует ожирение, диабет, болезни суставов и сердца.
• Бесконтрольные добавки. Лишние витамины и минералы к полнорационному корму нарушают баланс веществ и вредят здоровью.
• Резкая смена рациона. Быстрый переход на новый корм вызывает проблемы с ЖКТ: рвоту, диарею и отказ от еды.
• Угощения со стола. Человеческая пища создает избыток калорий и грозит серьезным отравлением.
• Дефицит воды при сухом корме. Нехватка жидкости критически перегружает почки и мочевыводящую систему. Это особенно опасно для кошек.
Последствия неправильного питания накапливаются годами. В перспективе они приводят к хроническим заболеваниям ЖКТ, проблемам с кожей, мочекаменной болезни и преждевременной смерти питомца, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".