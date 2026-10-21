Хумус, салат и паста: как приготовить тыкву так, чтобы удивить всех

Тыква давно перестала быть исключительно ингредиентом для сладкой каши. В умелых сочетаниях она превращается в яркий вкусовой акцент и придает блюдам интересную текстуру. Вот несколько рецептов, где этот овощ раскрывается с неожиданной стороны – от пикантного хумуса до пасты с пряным песто.

Тыквенный хумус. Когда хочется простой, но выразительной закуски, тыквенный хумус – отличный вариант. Тыква добавляет приятную плотность и легкую сладость, благодаря чему хумус не становится водянистым.



Понадобится: 200 г мякоти запеченной тыквы, 400 г консервированного нута, 3–4 ст. л. тахини, 1–2 зубчика чеснока, 2–3 ст. л. лимонного сока, соль, копченая паприка, щепотка кумина и 2–3 ст. л. оливкового масла.



Тыкву нарежьте кубиками, сбрызните маслом и запекайте 15–20 минут при 200 °C. В блендере смешайте тыкву, нут, тахини, чеснок, лимонный сок и специи. Взбивайте, постепенно подливая масло. Если масса слишком плотная, добавьте немного воды. Подавайте с лепешкой или овощами.



Салат с тыквой и козьим сыром. Этот салат – удачный баланс вкусов: теплая запеченная тыква дает карамельную сладость, а козий сыр или фета – солоноватый акцент. Хрустящие орехи добавляют текстуру. Понадобится: 300–400 г тыквы, 120–150 г козьего сыра, 150–200 г салатных листьев, 30–40 г грецких орехов. Для заправки: 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. зернистой горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, соль и перец.

Тыкву нарежьте крупными кубиками и запекайте 15–18 минут при 200 °C. Смешайте ингредиенты для заправки. На тарелку выложите листья, теплую тыкву, сыр и орехи, полейте заправкой.



Крем-суп с тыквой и карри. Секрет этого супа – в специях и кокосовом молоке. Благодаря блендеру тыква превращается в гладкое пюре, а карри придает яркий вкус.



Понадобится: 500–600 г тыквы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1–1,5 ч. л. карри, 200 мл кокосового молока, 400–500 мл овощного бульона, соль, перец и зелень.



Обжарьте лук и чеснок 3–4 минуты, добавьте тыкву и карри, прогрейте. Влейте бульон и варите 12–15 минут. Пюрируйте, добавьте кокосовое молоко, прогрейте и подавайте с зеленью и каплей лайма.



Тыквенные оладьи. Эти оладьи приятно удивляют текстурой: тыква сохраняет легкую сочность, а румяная корочка делает их аппетитными.



Понадобится: 250–300 г тертой сырой тыквы, 1 яйцо, 100 мл кефира, 120–150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, щепотка сахара и масло для жарки.



Смешайте яйцо, кефир, соль и сахар, добавьте тыкву и муку с разрыхлителем. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Подавайте со сметаной или йогуртовым соусом.



Паста с тыквенным песто. Песто с тыквой – это способ получить насыщенный, чуть сладковатый соус без сливок. Готовится все параллельно, поэтому общее время – около 20 минут.



Понадобится: 300–350 г пасты, 200 г запеченной тыквы, пучок базилика, 30 г кедровых орехов, 40–50 г пармезана, 1 зубчик чеснока, 4–5 ст. л. оливкового масла, соль и хлопья чили.



В блендере взбейте тыкву, базилик, орехи, чеснок, пармезан и масло. Сварите пасту, оставив немного воды от варки, смешайте с песто и прогрейте 1–2 минуты. При подаче посыпьте пармезаном и хлопьями чили. Об этом пишет Tagilcity.