Прилепи язык к нёбу, чтобы шея не отвалилась к вечеру: секретный трюк остеопата для работников офиса

Остеопат Людмила Елисавецкая в беседе с NEWS.ru назвала практические способы защиты позвоночника при восьмичасовой сидячей работе. Эксперт рекомендует соблюдать следующие правила:

• Настройте рабочее место. Установите монитор на уровне глаз. Поставьте стопы на пол. Держите колени под углом 90 градусов. Выберите кресло с поддержкой поясницы.

• Следите за позой. Сидите на седалищных буграх, а не на копчике. Держите подбородок параллельно полу.

• Прижимайте язык к небу. Этот прием поддерживает голову и снимает напряжение.

– Держите язык на небе. Это поднимает подъязычную кость и поддерживает голову без напряжения шеи, – поделилась Елисавецкая.

• Двигайтесь каждые 45 минут. Вставайте с кресла минимум на две минуты. Делайте наклоны и потягивания для разгона лимфы.

• Дышите диафрагмой. Положите руки на нижние ребра и глубоко дышите. Это расслабляет поясницу.

• Делайте упражнение "антиэкран". Повторяйте каждый час. Вытяните руки вперед, разверните ладони наружу, отведите назад и сведите лопатки на 5 секунд. Выполните 8 раз.

• Растягивайтесь вечером. Уделяйте легкой растяжке 5–7 минут после работы для снятия мышечных зажимов.