Зрение под угрозой: россиян предупредили о скрытой опасности воздуха в офисе

Сухой воздух в офисе может вредить глазам. Об этом изданию "Абзац" рассказал офтальмолог Дмитрий Сагоненко.

По словам врача, когда человек сосредоточенно смотрит на экран, он начинает моргать примерно в четыре раза реже обычного. Из-за этого слезная пленка быстрее нарушается, а поверхность глаза может пересыхать.

– Офисный воздух сухой из-за кондиционеров летом и центрального отопления зимой. Это опасно для сотрудников, так как глаза не увлажняются естественным путем, а сухой воздух усугубляет ситуацию, – пояснил Сагоненко.

Такое сочетание факторов может приводить к компьютерному зрительному синдрому. Он включает не только сухость и раздражение глаз, но и усталость зрения из-за длительной работы на близком расстоянии.

Чтобы снизить дискомфорт, офтальмолог рекомендует делать регулярные перерывы и выполнять упражнения для глаз. Например, каждый час можно около 20 раз переводить взгляд с близкого предмета на дальний.

Дополнительно врач советует обратить внимание на влажность воздуха в помещении. Настольный увлажнитель может помочь уменьшить сухость, а увлажняющие капли – облегчить неприятные ощущения.