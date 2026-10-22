Спите с большой собакой? Эксперты раскрыли способ защиты матраса

В беседе с изданием NEWS.ru специалисты компании ORMATEK объяснили, как сохранить матрас при совместном сне с крупной собакой. Вес животного создает постоянную нагрузку на одно место. Это приводит к быстрому износу изделия.

– Если питомец регулярно спит на одном и том же участке, формируется постоянная нагрузка. Из-за нее отдельные зоны могут изнашиваться быстрее, – рассказали в компании.

Рекомендации экспертов:

Периодически разворачивайте матрас на 180 градусов. Это предотвратит неравномерный износ.

При покупке новой модели обязательно учитывайте вес питомца. Прибавляйте его к максимально допустимой нагрузке.

Сон с кошками на срок службы изделия практически не влияет. Главные признаки износа матраса – заметные просадки и потеря первоначальной формы.