Завысили счет у стоматолога? Узнайте, как законно заставить клинику убрать лишние цифры

Пациент должен понимать, сколько заплатит за стоматологические услуги, до того, как начнется лечение, пояснил правозащитник в беседе с изданием "Абзац". Договор или информированное согласие должны содержать полный расчет: услуги врача, обезболивание, диагностические снимки и расходные материалы.

– Если цену называют только на словах, говорят "потом разберемся" или оставляют итоговую сумму неопределенной, не торопитесь подписывать документы и соглашаться на лечение. Вы не обязаны платить за эти "сюрпризы", – подчеркнул специалист.

Чтобы потом не выяснять отношения с клиникой, Манько советует еще до лечения попросить его план с детальной разбивкой затрат. Прежде чем подписать договор, стоит сверить общую стоимость и разобраться, что конкретно за эти деньги сделают.

Если процедуры уже позади, а в счете оказалась сумма больше оговоренной, нужно попросить клинику письменно пояснить, откуда взялась разница. С оплатой дополнительных услуг, на которые пациент не соглашался, стоит подождать до выяснения обстоятельств.

Далее следует обратиться с претензией к главному врачу, указав закон "О защите прав потребителей" и правила предоставления платных медицинских услуг. На ответ у клиники есть 10 дней. Если вопрос так и не решился, можно подать жалобу в Росздравнадзор или Роспотребнадзор.