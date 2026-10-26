Зарплата в конверте — не помеха: как выбить алименты из родителя с "серым" заработком

Как рассказала юрист в беседе с изданием "Газета.Ru", взыскать алименты с "серой" зарплаты стало проще. Суды изменили практику и теперь оценивают реальные траты должника, а не только официальный оклад.

Как доказать скрытый доход в суде:

• Запросите выписки по всем банковским счетам. Траты на маркетплейсах, доставки и переводы покажут реальные суммы.

• Используйте соцсети. Фотографии дорогого отдыха и покупок служат весомым доказательством.

• Требуйте полную проверку. Судьи запрашивают данные об имуществе, транспорте и долях в бизнесе.

– Сегодня судьи требуют не только сведения о доходах, но и справки обо всех открытых счетах и движении средств, сведения об имуществе, транспорте, участии в ООО или статусе ИП. Общая картина формирует подход к размеру алиментов, – передает СМИ слова собеседницы.

Однако все еще существуют слабые места. Должники продолжают прятать доходы через банковские карты и имущество родственников.

Юрист предлагает бороться с укрывательством методами из банкротного законодательства. Это позволит судам глубоко проверять связи должника и выявлять факты вывода активов.